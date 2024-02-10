Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють леверкузенський Баєр та мюнхенська Баварія.

Леверкузенський Баєр та мюнхенська Баварія зіграють у центральному матчі двадцять першого туру німецької Бундесліги на полі БайАрени.

Хабі Алонсо, після перемоги над Штутгартом у Кубку Німеччини (3:2), залучив до стартового складу Градецькі до рамки воріт, тоді як Станішич розташується на правому фланзі, а Телла та Адлі долучаться до ланки атаки.

Томас Тухель, на тлі перемоги над менхенгладбахською Боруссією (3:1), використав із перших хвилин Кіма та Упамекано в трійці центральних захисників, тоді як Бої з'явиться на лівому фланзі.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Станішич, Андріх, Джака, Грімальдо — Вірц, Телла — Адлі.

Запасні: Коварж, Фосу-Менса, Фрімпонг, Гофманн, Мбамба, Пуерта, Іглесіас, Шик, Гложек.



Баварія: Ноєр — Кім, Даєр, Упамекано — Мазрауї, Горецка, Павлович, Бої — Мусіала, Сане — Кейн.

Запасні: Ульрайх, де Лігт, Геррейру, Азну, Кімміх, Звонарек, Чупо-Мотінг, Мюллер, Тель.



Гра Баєр — Баварія почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.