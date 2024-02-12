Німеччина

Ще одного учасника стадії з’ясують незабаром.

Період сезону наприкінці січня – початку лютого в німецькому футболі було присвячено проведенню матчів чвертьфінальної стадії Кубка Німеччини.

У цьому раунді змагань леверкузенський Баєр вибив Штутгарт (3:2), Кайзерслаутерн подужав берлінську Герту (3:1), а Фортуна Дюссельдорф у серії пенальті переграв Санкт-Паулі (2:2, 3:4 – пен.).

Ще одна гра раунду, Саарбрюкен — Боруссія Менхенгладбах, була перенесена через погані погодні умови на 12 березня, 21:30.

Проте жеребкування півфіналів уже відбулось, і за його підсумками було утворено наступні пари команд:

Баєр — Фортуна

Кайзерслаутерн — Саарбрюкен / Боруссія М

Півфінальні матчі Кубка Німеччини відбудеться 2 та 3 квітня відповідно.

Вирішальна гра на берлінському Олімпійському стадіоні — 25 травня.