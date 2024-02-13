Німеччина

Однак невідомо, чи погодиться гравець змінити команду.

Серу Гірассі може приєднатися до Баварії влітку, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб вирішив придбати гвінейського нападника в літнє трансферне вікно, у Штутгарті про це знають. У контракті гравця вказана сума відступних — 20 мільйонів євро.

Баварія вважає цю угоду вигідною і не хоче її упустити. Питання полягає в тому, чи захоче Гірассі приєднатися до команди з Гаррі Кейном у складі.

У поточному сезоні Бундесліги Серу провів 15 матчів і забив 17 голів, він посідає друге місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату.