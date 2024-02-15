Німеччина

Німецький фахівець піддав критиці своїх футболістів.

Головний тренер Баварії Томас Тухель принизив футболістів команди після поразки від Баєра в матчі 21-го туру Бундесліги. Баварія поступилася з рахунком 0:3 і відстала від суперника на 5 очок у турнірній таблиці Бундесліги.

Німецький ведучий Ріккардо Базіле, який працює на Sky Sport із посиланням на джерело з кола спілкування команди, навів слова, сказані Тухелем після гри з Баєром.

З чуток, Тухель сказав своїм гравцям у роздягальні таке: "Ви не такі хороші, як я думав, мені доведеться адаптуватися до вашого рівня".