Керманич мюнхенців прокоментував свій вибір не на користь нідерландського захисника.
Маттейс де Лігт, Getty Images
18 лютого 2024, 10:58
Нідерландський центральний захисник Маттейс де Лігт долучився до складу мюнхенської Баварії влітку 2022 року в якості трансферу з туринського Ювентуса за 67 млн євро.
Після того 24-річний виконавець потрохи виборював місце в стартовому складі команди, проте потім на посаду головного тренера призначили Томаса Тухеля й із ігровою практикою в де Лігта почались серйозні проблеми.
Зрештою, керманич "Рекордмайстера" був змушений прокоментувати стан відносин із власним підопічним.
"У нас є 4 центральні захисники, і вони змагаються за місця. Ми виберемо тих, хто в найкращій формі.
У Баварії ви маєте просто боротись за своє місце в стартовому складі. Узагалі-то, це — нормальна ситуація. Але, на жаль, те, що має бути нормальним, не є нормальним у Баварії", — заявив німецький фахівець.
Де Лігт у цьому сезоні провів 17 матчів (903 хвилини), забивши два м’ячі.