Німеччина

Керманич мюнхенців прокоментував свій вибір не на користь нідерландського захисника.

Нідерландський центральний захисник Маттейс де Лігт долучився до складу мюнхенської Баварії влітку 2022 року в якості трансферу з туринського Ювентуса за 67 млн євро.

Після того 24-річний виконавець потрохи виборював місце в стартовому складі команди, проте потім на посаду головного тренера призначили Томаса Тухеля й із ігровою практикою в де Лігта почались серйозні проблеми.

Зрештою, керманич "Рекордмайстера" був змушений прокоментувати стан відносин із власним підопічним.

"У нас є 4 центральні захисники, і вони змагаються за місця. Ми виберемо тих, хто в найкращій формі.

У Баварії ви маєте просто боротись за своє місце в стартовому складі. Узагалі-то, це — нормальна ситуація. Але, на жаль, те, що має бути нормальним, не є нормальним у Баварії", — заявив німецький фахівець.

Де Лігт у цьому сезоні провів 17 матчів (903 хвилини), забивши два м’ячі.