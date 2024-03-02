Німеччина

Англієць вразив керівництво "ротен".

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про пролонгацію трудової угоди з 30-річним універсалом Еріком Даєром, який у січні перейшов до "рекордмайстер" з лондонського Тоттенгема на правах оренди, розрахованої до кінця цього сезона.

Повідомляється, що контракт підписано до 30 червня 2025 року.

Орендна угода Даєра припускала, що мюнхенський клуб вправі активувати опцію продовження договору з англійцем. При цьому діюча трудова угода гравцяа зі "шпорами" розрахована до літа 2024 року. Таким чином, Даєр офіційно приєднається до Баварії наступного літа на правах вільного агента.

"Я дуже щасливий у Мюнхені. Моє майбутнє вже вирішене, і я можу сконцентруватися виключно на своїй грі та на тому, як я можу допомогти клубу. Ми хочемо знову вигравати матчі та титули, хоча зараз для нас важкий етап", — заявив гравець після пролонгації угоди.

Цього сезону Ерік Даєр відіграв за Баварію сім матчів, не відзначившись результативними діями.