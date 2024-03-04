Німеччина

Нідерландець не збирається залишати "ротен".

Центральний захисник Баварії Маттейс де Лігт висловився про можливий відхід з мюнхенського клубу. Цитує нідерландця Фабриціо Романо.

"Зараз я взагалі не думаю про відіхід з клубу. Я дуже щасливий у Баварії.

Так, цей сезон виходить для мене непростим. Я довгий час був травмованим. Але на даний момент я почуваюся добре і знаходжусь у хорошій формі. Я можу і хочу грати у Баварії", — сказав Де Лігт.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 16 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.

Цього сезону Маттейс де Лігт відіграв за Баварію 19 матчів, забив два голи та отримав п'ять жовтих карток.