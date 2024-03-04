Нідерландець не збирається залишати "ротен".
Де Лігт, getty images
04 березня 2024, 18:20
Центральний захисник Баварії Маттейс де Лігт висловився про можливий відхід з мюнхенського клубу. Цитує нідерландця Фабриціо Романо.
"Зараз я взагалі не думаю про відіхід з клубу. Я дуже щасливий у Баварії.
Так, цей сезон виходить для мене непростим. Я довгий час був травмованим. Але на даний момент я почуваюся добре і знаходжусь у хорошій формі. Я можу і хочу грати у Баварії", — сказав Де Лігт.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 16 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.
Цього сезону Маттейс де Лігт відіграв за Баварію 19 матчів, забив два голи та отримав п'ять жовтих карток.