Німеччина

Тим не менш, мюнхенці вражені розвитком гравця.

Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва досить давно перебуває у сфері інтересів Баварії, але зараз мюнхенці не налаштовані на спробу підписати його, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У Баварії вражені розвитком 20-річного португальця, але наразі керівництво немає планів на підписання такого дорогого гравця на цю позицію. Багато що у цій ситуації залежить від того, що буде з Маттейсом де Лігтом і Дайо Упамекано.

Плеттенберг зазначає, що влітку цього року командам, зацікавленим у трансфері Сілви, доведеться активувати його клаусулу, яка становить близько 100 мільйонів євро. Тим не менш, у разі трансферу пізніше, захисник міг би коштувати 70-80 млн.

Багато топ-клубів продовжують стежити за гравцем лісабонців. Зокрема, у ньому зацікавлений Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Сілва взяв участь у 37 матчах Бенфіки у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.