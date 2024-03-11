Німеччина

Захисник спростував усі чутки в пресі.

Французький центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано, як і його одноклубники, переживають далеко не найкращий сезон.

Індивідуальні помилки 25-річного виконавця нерідко ставали причиною для пропущених голів "Рекордмайстера", тож зрештою в пресі почали ширитись чутки щодо невдоволення його грою з боку фанатів, тренерського штабу та керівництва мюнхенців.

Проте під час останньої розмови з пресою Упамекано всіляко намагався знизити градус напруги.

"Чи хочу я залишити Баварію найближчим часом? Ні, у жодному разі. Це все порожні розмови в пресі.

У мене є контракт строком до 2026 року й мені добре в цьому колективі разом із іншими партнерами по команді.

Можу точно сказати, що хочу й надалі залишатись у Баварії та продовжувати працювати відповідно до умов нашої угоди з клубом.

Перемовини з керівництво? Також ні, у цьому наразі немає потреби. Так, дійсно, спекуляції навколо мене існують, але все це — частина футболу", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні Упамекано відіграв 26 матчів, забивши один гол.