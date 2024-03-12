Німеччина

Раніше скромна команда вибила з турніру мюнхенську Баварію та франкфуртський Айнтрахт.

У рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини сенсаційний Саарбрюкен, який виступає в третьому дивізіоні країни, приймав на Людвігспарк Штадіон чергового представника Бундесліги в особі Боруссії Менхенгладбах.

Гості в статусі фаворитів повели в рахунку вже на восьмій хвилині завдяки зусиллям Робіна Гака, проте щастя Боруссії тривало недовго — через три хвилини Амін Наіфі повернув паритет на табло.

Команди не забивали аж до третьої компенсованої хвилини другого тайму, допоки Кай Брюнкер не реалізував свій момент та у підсумку не приніс Саарбрюкену ще один "скальп" представника Бундесліги разом із путівкою до півфіналу Кубка Німеччини.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Саарбрюкен вибив мюнхенську Баварію (2:1), а в 1/8 фіналу впорався із франкфуртським Айнтрахтом (2:0).

У півфіналі суперником представника третього дивізіону стане Кайзерслаутерн із другої Бундесліги. В іншому півфіналі на нас чекає протистояння Баєр — Фортуна Дюссельдорф.

Саарбрюкен - Боруссія Менхенгладбах 2:1

Голи: Наіфі, 3, Брюнкер, 90+3 — Гак, 8

Саарбрюкен: Шрайбер, Беккер (Беккер, 74), Тельке, Бедер, Цайц, Гаус, Рабіхич (Шмідт, 46), Зонтаймер (Цивея, 67), Кербер, Наіфі (Ді Мікеле Санчес, 74), Брюнкер

Боруссія М: Ніколас, Ельведі (Лайнер, 82), Фрідріх, Ітакура, Нетц (Скаллі, 81), Онора, Вайгль, Нойгаус, Гак (Нгуму, 69), Райтц (Коне, 69), Сьебатшо