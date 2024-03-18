Один з лідерів "ротен" близький до відходу.
Кімміх, getty images
18 березня 2024, 22:52
Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх може залишити клуб найближчого літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, керівництво Баварії готове продати Кімміха в літнє трансферне вікно, якщо надійде відповідна пропозиція. Крім того, сам німецький півзахисник не виключає можливості переїзду та відкритий для переговорів із потенційними роботодавцями.
Зазначається, що на 29-річного німця претендують п'ять європейських топ-клубів: Манчестер Сіті, Барселона, Арсенал, Реал Мадрид та Ліверпуль. Деякі з них вже зв'язалися з представниками півзахисника збірної Німеччини.
Діючий контракт німця з "ротен" діє до 30 червня 2025 року з зарплатнею 19,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону, Йосуа Кімміх зіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав вісім результативних передач.