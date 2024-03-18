Німеччина

Один з лідерів "ротен" близький до відходу.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх може залишити клуб найближчого літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво Баварії готове продати Кімміха в літнє трансферне вікно, якщо надійде відповідна пропозиція. Крім того, сам німецький півзахисник не виключає можливості переїзду та відкритий для переговорів із потенційними роботодавцями.

Зазначається, що на 29-річного німця претендують п'ять європейських топ-клубів: Манчестер Сіті, Барселона, Арсенал, Реал Мадрид та Ліверпуль. Деякі з них вже зв'язалися з представниками півзахисника збірної Німеччини.