Німеччина

Контрактна сага за участі канадця триває.

Член правління Баварії Макс Еберль висловився щодо контрактних переговорів з лівим захисником клубу Альфонсо Девісом, передає видання SPORT BILD.

Угода 23-річного канадця з мюнхенським грандом втрачає чинність наприкінці червня 2025 року.

"Можу сказати, що ми зробили Альфонсо дуже конкретну, щедру пропозицію. У певний момент життя ти маєш сказати "так" або "ні", — зазначив Еберль.

Мадридський Реал намагається домовитися з гравцем про перехід. Проте, Еберль додав, що "вершкові" з Баварією поки що не зв'язувалися.

"Переговори (з Девісом) тривали давно, але минулого літа трохи зірвалися. Ми працюємо над цією темою", — пояснив член правління мюнхенців.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, останньою пропозицією Баварії Девісу є контракт до 2029 року із зарплатою близько 11-13 мільйонів євро на рік із бонусами.

Керівництво клубу не хоче збільшувати згадану пропозицію. Вони не збираються платити стільки, скільки просять менеджери канадського захисника, а саме близько 20 млн євро на рік.

Девіс і його агент можуть прийняти пропозицію "червоних" зараз. Якщо ні, то гравець може залишити клуб влітку вже цього року.

У поточному сезоні лівий захисник взяв участь у 31 матчі Баварії у всіх турнірах, відзначившись голом і 3 асистами.