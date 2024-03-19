"Бики" розглядають українського форварда на тлі можливого продажу Лої Опенди та Беньяміна Шешко.
Артем Довбик, Getty Images
19 березня 2024, 23:59
Нападник національної збірної України та іспанської Жирони Артем Довбик влітку може перебратися до німецької Бундесліги.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, РБ Лейпциг розглядає варіант із підписанням 26-річного українського форварда та спостерігає за ситуацією навколо нього.
Причиною зацікавленості "биків" у Довбику та пошуку нових опцій на позицію центрфорварда є можливі продажі Лої Опенди та Беньяміна Шешко у літнє трансферне вікно, до яких існує серйозний інтерес із боку клубів французької Ліги 1 та англійської Прем'єр-ліги.
У поточному сезоні іспанської Ла Ліги Артем Довбик провів за Жирону 27 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Втім, зараз українець йде на серії з 8 поєдинків поспіль без забитих м'ячів.