Німеччина

"Бики" розглядають українського форварда на тлі можливого продажу Лої Опенди та Беньяміна Шешко.

Нападник національної збірної України та іспанської Жирони Артем Довбик влітку може перебратися до німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, РБ Лейпциг розглядає варіант із підписанням 26-річного українського форварда та спостерігає за ситуацією навколо нього.

Причиною зацікавленості "биків" у Довбику та пошуку нових опцій на позицію центрфорварда є можливі продажі Лої Опенди та Беньяміна Шешко у літнє трансферне вікно, до яких існує серйозний інтерес із боку клубів французької Ліги 1 та англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні іспанської Ла Ліги Артем Довбик провів за Жирону 27 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Втім, зараз українець йде на серії з 8 поєдинків поспіль без забитих м'ячів.