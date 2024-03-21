Німеччина

Нідерландець проводить добротний сезон в Італії.

Мюнхенська Баварія розглядає можливість повернення нападника Йосуа Зіркзе з італійської Болоньї. Про це повідомляє журналіст Kicker Георг Хольцнер.

За інформацією джерела, керівництво "ротен" вже обговорює перехід 22-річного форварда. У Баварії залишилося право пріоритетного викупу гравця за 22 млн. євро — цей пункт було включено в договір з італійською командою, що безумовно дає велику перевагу над конкурентами в боротьбі за нападником.

Зазначається, що за Зіркзе також уважно слідкують Ювентус, Мілан та Наполі.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 20 червня 2026 року з зарплатнею 1,15 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за Болонью 30 матчів, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.