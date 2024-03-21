Майбутнє захисника в мюнхенському клубі під питанням.
ДЕВІС, GETTY IMAGES
21 березня 2024, 22:30
Альфонсо Девісу необхідно визначитися зі своїм майбутнім до початку квітня.
За інформацією Marca, до цього часу захисник повинен буде дати згоду на продовження контракту з Баварією або надати пропозицію від іншого клубу. Раніше повідомлялося про інтерес до Девіса з боку Реала.
Повідомляється, що Баварія хоче вирішити питання про майбутнє Девіса до кінця сезону, щоб уникнути трансферної саги. Стартова пропозиція Реала складе близько 50 млн євро.
Чинна угода Девіса з Баварією закінчується в червні 2025 року. У нинішньому сезоні на рахунку Альфонсо гол і 3 асисти в 21 матчі Бундесліги.