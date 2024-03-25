Німеччина

"Ротен" в пошуках ідеального кандидата на заміну Тухелю.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі є одним із головних фаворитів на посаду керманича Баварії. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, кекрівництво мюнхенського клубу звернеться до кандидатури італійського фахівця, якщо не вийде домовитися з Хабі Алонсо, який наразі очолює леверкузенський Баєр.

Зазначається, що Де Дзербі проінформований щодо інтересу з боку Баварії, але поки що не прийняв остаточного рішення стосовно свого майбутнього.

Наразі Брайтон на чолі Роберто Де Дзербі посідає восьму сходинку АПЛ, набравши 42 пункти після 28 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий заплатити суму відступних за Де Дзербі.