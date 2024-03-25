Німеччина

У мюнхенському клубі розглядають такий варіант.

Ян Матсен може перейти з Челсі до Баварії.

Мюнхенський клуб стежить за 22-річним футболістом, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. Сума його відступних влітку складе 35 мільйонів фунтів.

У разі відходу Альфонсо Девіса пріоритетним варіантом Баварії буде трансфер Тео Ернандеса з Мілана. Ян Матсен і Мігель Гутьєррес розглядаються як альтернативні кандидати.

Із січня цього року Матсен грає за дортмундську Боруссію на правах оренди.

У поточному сезоні Матсен провів 10 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 1 гол і 2 асисти.