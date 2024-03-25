У мюнхенському клубі розглядають такий варіант.
ЯН МАТСЕН, GETTY IMAGES
25 березня 2024, 23:53
Ян Матсен може перейти з Челсі до Баварії.
Мюнхенський клуб стежить за 22-річним футболістом, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. Сума його відступних влітку складе 35 мільйонів фунтів.
У разі відходу Альфонсо Девіса пріоритетним варіантом Баварії буде трансфер Тео Ернандеса з Мілана. Ян Матсен і Мігель Гутьєррес розглядаються як альтернативні кандидати.
Із січня цього року Матсен грає за дортмундську Боруссію на правах оренди.
У поточному сезоні Матсен провів 10 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 1 гол і 2 асисти.