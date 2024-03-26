Захисник прокоментував чутки щодо свого трансферу.
Маттейс де Лігт, Getty Images
26 березня 2024, 08:02
Нідерландський центральний захисник Маттейс де Лігт улітку 2022 року коштував мюнхенській Баварії 67 млн євро під час свого трансферу з туринського Ювентуса.
Проте за умов постійних рухів на посаді головного тренера в клубі 24-річний виконавець досі не може впевнено розраховувати на стабільне місце в стартовому складі.
Утім, незважаючи на всі негаразди та супутні пропозиції від інших клубів, де Лігт залишається вірним "Рекордмайстеру".
"Я та Мусіала залишаємо Баварію? Хіба що у відпустку. Ні, не думаю, що наш відхід із клубу станеться найближчим часом.
Я сподіваюсь, що буде краще, для нас і для Баварії, якщо ми обидва залишимось. Я дуже на це сподіваюсь", — заявив нідерландський фахівець.
Де Лігт у цьому сезоні відіграв 22 матчі (1353 хвилини), забив два голи та віддав одну гольову передачу.