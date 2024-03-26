Німеччина

Захисник прокоментував чутки щодо свого трансферу.

Нідерландський центральний захисник Маттейс де Лігт улітку 2022 року коштував мюнхенській Баварії 67 млн євро під час свого трансферу з туринського Ювентуса.

Проте за умов постійних рухів на посаді головного тренера в клубі 24-річний виконавець досі не може впевнено розраховувати на стабільне місце в стартовому складі.

Утім, незважаючи на всі негаразди та супутні пропозиції від інших клубів, де Лігт залишається вірним "Рекордмайстеру".

"Я та Мусіала залишаємо Баварію? Хіба що у відпустку. Ні, не думаю, що наш відхід із клубу станеться найближчим часом.

Я сподіваюсь, що буде краще, для нас і для Баварії, якщо ми обидва залишимось. Я дуже на це сподіваюсь", — заявив нідерландський фахівець.

Де Лігт у цьому сезоні відіграв 22 матчі (1353 хвилини), забив два голи та віддав одну гольову передачу.