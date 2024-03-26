Німеччина

Захисник Манчестер Сіті оцінив свого колишнього одноклубника.

Нідерландський фланговий захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг проводить видатну кампанію на клубному рівні й уже встиг відзначитись 11 голами та 11 гольовими передачами в 33 зіграних матчах.

23-річний вихованець англійського Манчестер Сіті свого часу не мав можливості закріпитись у стартовому складі "містян", зокрема, через постійне місце Кайла Вокера на його позиції на полі.

А вже зараз більш досвідчений англієць перебуває в захваті від форми його колишнього одноклубника.

"Фрімпонг? Той, що зараз є крайнім захисником у Баєрі, та який був у академії Манчестер Сіті? Боже ти мій, скільки він забиває!

Це просто неймовірний прогрес для нього!", — заявив англійський виконавець під час останнього інтерв’ю.

Нагадаємо, що Вокер також назвав захисника мадридського Реала Дані Карвахаля одним із найкращих правих захисників у світі.