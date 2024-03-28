Німеччина

Іспанський фахівець зацікавив керівництво "ротен".

Мюнхенська Баварія розглядає кандидатуру головного тренера Астон Вілли Унаї Емері на заміну Томасу Тухелю. Про це повідомляє TZ.

За інформацією джерела, нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є головною метою мюнхенського клубу, проте через високий інтерес до іспанського фахівця з боку Ліверпуля, німецький клуб розглядає альтернативні варіанти.

Зазначається, в разі, якщо керівництво "ротен" не зможе домовитися з Алонсо, одним з головних кандидатів на посаду керманича "рекордмайстер" стане саме Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує домовитися з Де Дзербі.