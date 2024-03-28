Іспанський фахівець зацікавив керівництво "ротен".
Емері, getty images
28 березня 2024, 10:20
Мюнхенська Баварія розглядає кандидатуру головного тренера Астон Вілли Унаї Емері на заміну Томасу Тухелю. Про це повідомляє TZ.
За інформацією джерела, нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є головною метою мюнхенського клубу, проте через високий інтерес до іспанського фахівця з боку Ліверпуля, німецький клуб розглядає альтернативні варіанти.
Зазначається, в разі, якщо керівництво "ротен" не зможе домовитися з Алонсо, одним з головних кандидатів на посаду керманича "рекордмайстер" стане саме Унаї Емері.
Раніше повідомлялося, що Баварія спробує домовитися з Де Дзербі.