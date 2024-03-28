Мюнхенська Баварія розглядає кандидатуру головного тренера Астон Вілли Унаї Емері на заміну Томасу Тухелю. Про це повідомляє TZ.

За інформацією джерела, нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є головною метою мюнхенського клубу, проте через високий інтерес до іспанського фахівця з боку Ліверпуля, німецький клуб розглядає альтернативні варіанти.

Зазначається, в разі, якщо керівництво "ротен" не зможе домовитися з Алонсо, одним з головних кандидатів на посаду керманича "рекордмайстер" стане саме Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує домовитися з Де Дзербі.