Німеччина

Іспанець може перейти до іншого клубу.

Вінгер німецького Лейпцига Дані Ольмо найближчого літа може покинути "червоних биків". Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, контракт 25-річного іспанця з Лейпцигом включає пункт про відступні у розмірі 60 млн євро, який набуде чинності цього літа. Це відбудеться вперше з моменту підписання нової угоди у 2023 році.

Повідомляється, що за ситуацією навкого гравця уважно стежить Барселона та враховуючи травматичність Ольмо (цього сезону футболіст через травми пропустив 27 матчів, в минулому сезоні 20) сподівається збити ціну на свого вихованця.

Діючий контракт іспанця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею дев'ять мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його 50 млн. євро.

Цього сезону Дані Ольмо через різноманітні травми відіграв за Лейпциг лише 19 матчів, при цьому забивши сім голів та віддавши чотири результативні передачі.