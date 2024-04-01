Німеччина

Несподівано.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік може замінити Томаса Тухеля на посаді керманича Баварії. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, після рішення Хабі Алонсо залишитися в леверкузенському Баєрі, керівництво "ротен" почало розглядати керманича австрійської національної команди, як основного кандидата на посаду головного тренера клубу на наступний сезон.

Діючий контракт німецького фахівця з Федерацією футболу Австрії діє до 31 липня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн може повернутися до Баварії.