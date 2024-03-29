Німеччина

Нагі вирішив забути, як з ним вчинило керівництво "ротен"?

Керівництво мюнхенської Баварії включило головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсмана до списку претендентів на заміну Томасу Тухелю. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, це рішення мюнхенського клубу зумовлене бажанням головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, яким активно цікавилася Баварія, залишитися в своєму клубі наступного сезону.

Наголошується, що "ротен" вже встигли встановити контакт із оточенням Нагельсманна. 36-річний німецький фахівець повідомив, що відкритий до повернення на Альянц Арену.

Нагадаємо, Юліан Нагельсманн очолював Баварію з літа 2021-го до березня 2023 року.