Центральний нападник Нік Вольтемаде залишить Вердер на правах вільного агента після завершення поточного сезону, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними Плеттенберга, домовитися про майбутній безкоштовний перехід 22-річного німця вже вдалося Штутгарту. Йдеться про підписання довгострокового контракту з гравцем бременського клубу.

На трансфері Вольтемаде наполягав спортивний директор "швабів" Фабіан Вольгемут. У поточному сезоні нападник взяв участь у 23 матчах Вердера у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Штутгарт також намагається оформити переходи півзахисника Фрайбурга Янніка Кайтеля та нападника Кельна Джастіна Діля.