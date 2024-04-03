Німеччина

Гравець збірної Німеччини U-21 влітку змінить клубну прописку.

Центральний нападник Нік Вольтемаде залишить Вердер на правах вільного агента після завершення поточного сезону, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними Плеттенберга, домовитися про майбутній безкоштовний перехід 22-річного німця вже вдалося Штутгарту. Йдеться про підписання довгострокового контракту з гравцем бременського клубу.

На трансфері Вольтемаде наполягав спортивний директор "швабів" Фабіан Вольгемут. У поточному сезоні нападник взяв участь у 23 матчах Вердера у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Штутгарт також намагається оформити переходи півзахисника Фрайбурга Янніка Кайтеля та нападника Кельна Джастіна Діля.