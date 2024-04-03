Гравець збірної Німеччини U-21 влітку змінить клубну прописку.
Нік Вольтемаде, Getty Images
03 квітня 2024, 17:51
Центральний нападник Нік Вольтемаде залишить Вердер на правах вільного агента після завершення поточного сезону, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
За даними Плеттенберга, домовитися про майбутній безкоштовний перехід 22-річного німця вже вдалося Штутгарту. Йдеться про підписання довгострокового контракту з гравцем бременського клубу.
На трансфері Вольтемаде наполягав спортивний директор "швабів" Фабіан Вольгемут. У поточному сезоні нападник взяв участь у 23 матчах Вердера у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Штутгарт також намагається оформити переходи півзахисника Фрайбурга Янніка Кайтеля та нападника Кельна Джастіна Діля.