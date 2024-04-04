Німеччина

Форвард мюнхенців прокоментував справи клубу.

Мюнхенська Баварія проводить не найбільш успішний сезон на внутрішній арені, де вже майже напевно поступиться правом на володіння срібної салатниці леверкузенському Баєру.

Зважаючи на це, нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер у своєму останньому інтерв’ю оцінив перспективи команди наприкінці поточного сезону.

"Ситуація в турнірній таблиці не залишає багато місця для спекуляцій. Баєр не виявляє слабкості, а ми не справляємось із перегонами навздогін ньому. Наш останній невдалий виступ проти Дортмунда та перемога Леверкузена на останній хвилині, на жаль, знову вписуються в цю картину.

Тож чемпіонство, скоріше за все, перейде до Баєра. Я розчарований тим, що ми не показали кращих результатів і рідко демонстрували свій потенціал.

Також важливо підкреслити виступ Баєра. Залишитись непереможеними на цьому етапі сезону — це дуже сильно. Мої вітання суперникам із цією серією успіхів. Щодо Баварії, то ми тепер повинні розсьорбувати суп, який ми самі собі зварили.

Ліга чемпіонів? Кожен, хто стежив за жеребкуванням, знає, що у нас, імовірно, найважчий шлях до фіналу. Але, можливо, саме це й має бути наш шлях у такому сезоні.

Це вже не той Арсенал, який Баварія неодноразово з легкістю долала в минулому. Це буде велика битва, але я переконаний, що ми переможемо "канонірів"", — заявив німецький виконавець.

Мюнхенська Баварія проведе наступний матч у гостях у Гайденгайма 6 квітня.