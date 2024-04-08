Наставник хоче залишитися в збірній Австрії.
РАЛЬФ РАНГНІК, GETTY IMAGES
08 квітня 2024, 23:26
Ральф Рангнік заявив, що не вів переговорів про роботу в Баварії.
Раніше повідомлялося, що 65-річний фахівець, який наразі очолює збірну Австрії, є одним із кандидатів на посаду головного тренера мюнхенського клубу.
"Ні, я не вів переговорів. Чому я повинен це робити? Я почуваюся тут комфортно.
У мене контракт до 2026 року, і наш шлях продовжиться і після Євро", — сказав Рангнік.
Нагадаємо, що після закінчення сезону Томас Тухель залишить мюнхенський клуб.