Німеччина

У Мюнхені розраховують на гравця у довгостроковій перспективі.

Голкіпер Александер Нюбель, орендований Штутгартом до кінця поточного сезону, близький до оновлення своєї угоди з Баварією, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

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За даними Плеттенберга, йдеться про усну домовленість, тоді як самі договори поки що не підписані. Очікується, що новий контракт 27-річного німця з мюнхенцями буде розраховано до кінця червня 2030 року.

У сезоні-2024/25 Нюбель продовжить виступати за Штутгарт на правах оренди, а влітку 2025 року повернеться до Баварії. Потенційно, тоді ж він стане у Мюнхені гравцем основи.

У поточному сезоні голкіпер взяв участь у 29 матчах "швабів" у всіх турнірах, пропустивши 34 голи і 12 разів залишивши свої ворота "сухими".