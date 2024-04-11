Німеччина

Англієць може продовжити кар'єру в АПЛ.

Півзахисник Джамал Мусіала може покинути Баварію влітку.

За інформацією Independent, Манчестер Сіті лідирує в боротьбі з іншими топ-клубами за підписання півзахисника Баварії Джамаля Мусіали цього літа.

Контракт Мусіали з німецьким клубом розрахований до 2026 року, і поки гравець не поспішає продовжувати його.

За словами джерела, "містяни" планують посилити атаку в наступному сезоні двома гравцями, здатними грати в декількох зонах нападу.

Зазначається, що сам Мусіала віддає перевагу переїзду до Прем'єр-ліги як через її авторитет, так і через те, що він виріс у західній частині Лондона. Півзахисник переїхав до Німеччини, коли йому було 17 років.

Ліверпуль, Барселона і ПСЖ також входять до числа клубів, які розглядають його кандидатуру, але всі вони мають різні бюджетні обмеження.

У поточному сезоні Мусіала провів 23 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 10 голів і 6 асистів.