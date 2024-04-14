Німеччина

Німець сподівається пройти у півфінал ЛЧ.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх висловився щодо матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Цитує одного з лідерів "ротен" Bild.

"Ми вже бачили, що в першому матчі Арсенал переважно домінував у контролі м'яча, а ми більше покладалися на контратаки. У середу ми не будемо контролювати хід гри протягом усіх 90 хвилин, проти такої команди це неможливо. Але я припускаю, що ми будемо більше володіти м'ячем і постараємося зробити вирішальний внесок у гру.

У цьому сезоні у нас було кілька хороших матчів, в яких ми використовували контратаки. У нас є гравці для швидких переходів з оборони в атаку і ми розраховуємо це використати на свою користь", — сказав Кімміх.

Баварія зіграє з Арсеналом на "Альянц-Арена" в Мюнхені 17-го квітня, о 22:00 за київським часом. Перша гра між командами завершилася у результативну нічию 2:2.