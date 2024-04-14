Німеччина

Чемпіонат Німеччини виграв Баєр, а не Баварія.

Вінгер Баварії Кінгслі Коман залишився без чемпіонства вперше в кар'єрі.

Сьогодні Баєр достроково став чемпіоном Німеччини , обігравши Вердер у 29-му турі Бундесліги (5:0). Мюнхенці відстали на 16 очок, посідаючи 2-е місце в таблиці.

У нинішньому сезоні Коман перервав серію з 1 чемпіонських титулів поспіль. Вінгер ставав чемпіоном країни в кожному з 12 попередніх сезонів у кар'єрі — він двічі вигравав Лігу 1 із ПСЖ, двічі перемагав у Серії А з Ювентусом і 8 разів завойовував титул Бундесліги в складі Баварії.