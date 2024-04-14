Німеччина

"Фармацевти" вперше виграли чемпіонський титул.

Баєр — чемпіон Німеччини сезону-2023/24 під керівництвом Хабі Алонсо.

Команда 42-річного тренера гарантувала собі підсумкове перше місце в таблиці за п'ять тижнів до закінчення сезону в Бундеслізі, розгромивши Вердер (5:0) у 29-му турі.

На чемпіонський титул також могли претендувати Баварія і Штутгарт, але тепер конкуренти Баєра позбулися математичних шансів наздогнати лідера.

Колектив Алонсо випереджає найближчого переслідувача на 16 очок.

А ось які святкує Леверкузен:

Зазначимо, що леверкузенський клуб уперше у своїй історії став чемпіоном країни.

Раніше Баєр п'ять разів посідав друге місце за підсумками сезону в Бундеслізі, це відбувалося в 1997, 1999, 2000, 2002 і 2011 роках.