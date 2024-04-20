Німеччина

Завершився шостий поєдинок 30 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 берлінський Уніон приймав мюнхенську Баварію на Штадіон Ан дер Альтер Ферстерей.

Ще за підсумками першого тайму гості забезпечили собі перевагу у два м'ячі — відзначилися Горецка і Кейн. У другій половині зустрічі колектив Томаса Тухеля забив ще тричі. Спочатку Мюллер довів рахунок до розгромного, після чого Тель збільшив перевагу мюнхенців, а Мюллер забив вдруге. Господарі поля відповіли лише голом Вертессена у компенсований час.

Уніон — Баварія 1:5

Голи: Вертессен, 90+1 — Горецка, 29, Кейн, 45+1, Мюллер, 53, 66, Тель, 62

Уніон: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте (Юранович, 59) — Тріммель (Кауфманн, 59), Тусар, Госенс — Шафер (Лаїдуні, 59), Ааронсон — Фолланд (Кнохе, 70), Голлербах (Вертессен, 59)

Баварія: Ноєр — Кімміх (Мазрауї, 70), Кім (Упамекано, 59), Даєр, Девіс — Павлович, Горецка (Лаймер, 71) — Мюллер (Звонарек, 84), Шупо-Мотінг (Сарагоса, 71), Тель — Кей