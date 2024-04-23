Німеччина

Капітан клубу Бундесліги звернув на себе увагу представників АПЛ.

Айнтрахт цікавиться центральним нападником Аугсбурга Ермедіном Деміровичем, але фінансова складова є перешкодою для франкфуртців, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Лідер колективу Єсса Торупа є однією з бажаних трансферних цілей Айнтрахта на літнє трансферне вікно. За 26-річним боснійцем спостерігають протягом тривалого часу, проте у Франкфурті песимістично налаштовані щодо потенційного трансферу гравця.

Справа у тому, що Аугсбург хоче отримати до 25 мільйонів євро за перехід свого капітана. На даному етапі, для Айнтрахта це занадто велика сума.

Тим не менш, сам Демірович відкритий до нового виклику влітку. За даними Плеттенберга, гравцем цікавляться клуби англійської Прем'єр-ліги, які будуть готові викласти згадану суму за трансфер боснійця.

У поточному сезоні нападник взяв участь у 30 матчах Аугсбурга у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 9 асистами. Станом на зараз, він є п'ятим найкращим бомбардиром Бундесліги-2023/24.

Контракт Деміровича з клубом розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.