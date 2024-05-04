Німеччина

Все або нічого.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер висловився про півфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.

"Я досі перебуваю під враженням від фантастичної атмосфери, що панувала на стадіоні під час матчу Ліги чемпіонів із мадридським Реалом. Велике спасибі всім вболівальникам Баварії за це.

Ситуація в матчі-відповіді зрозуміла. Переможець іде далі. Таким чином, гра набула характеру фіналу. У середу в нас є можливість здійснити дитячу мрію і вийти у фінал Ліги чемпіонів. Ми віддамо все заради цього", — написав німець на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Нагадаємо, перший матч між Баварією та Реалом закінчився із рахунком 2:2.