Німеччина

Зайва вага німця набридла керівництву клуба.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніклас Зюле може бути виставлений на трансфер найближчого літа. Про це повідомляє Sky Deutschland.

За інформацією джерела, у керівництва "джмелів" вже вичерпано терпіння щодо високооплачуваного 28-річного німця через його погану фізичну підготовку та непрофесійне ставлення до справи.

Зазначається, що з цієї причини дортмундці вже шукають альтернативу захиснику і має намір знайти самому Зюле нову команду. Але при цьому не виключається варіант, за якого футболіст залишиться в Дортмунді після дотримання відповідної дієти для скидання зайвої ваги.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею десять мільйонів євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Ніклас Зюле відіграв за Боруссію Д 28 матчів та забив один гол.