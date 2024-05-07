Німеччина

Мюнхенці продовжують перебувати в пошуках нового головного тренера.

Баварія продовжує пошуки нового головного тренера для першої команди, оскільки Томас Тухель офіційно залишить цю посаду наприкінці сезону, тоді як Ральф Рангнік відповів відмовою, а Хулен Лопетегі захотів повернутися в АПЛ та незабаром має очолити Вест Гем.

Серед потенційних кандидатів також називалося ім'я поточного головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага, проте, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, боси Баварії не розпочинали та не ведуть жодних переговорів щодо потенційного призначення нідерландця.

Відзначається, що з боку мюнхенців була тільки перевірка та перевірка інформації щодо доступності тен Гага, як і з багатьма іншими тренерами, але Ерік залишиться в МЮ щонайменше до фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті та зараз повністю зосереджений на поточній роботі.

Оскільки Баварія хоче визначитися з новим головним тренером вже найближчим часом, призначення Еріка тен Гага виглядає малоймовірним.