Німеччина

Німець збирається переїхати за океан.

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс залишить німецьку команду після закінчення цього сезону. Про це було повідомлено заздалегідь.

Наступним пунктом призначення футболіста є МЛС. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За словами інсайдера, ексгравець збірної Франції Самір Насрі розповів на Canal+, що Ройс поділився з ним інформацією про потенційний перехід до МЛС, оскільки переговори вже відбулися.

Нагадаємо, Марко виступає у складі "джмелів" з 2012 року, коли перейшов із менхенгладбаської Боруссії за 17 мільйонів євро.

У Дортмунді Ройс провів 424 матчі, в яких забив 168 голів та віддав 128 асистів. У поточній кампанії 34-річний німець відіграв 37 ігор, забив сім голів та віддав сім гольових передач.

В останньому сезоні в Дортмунді Ройс має можливість виграти Лігу чемпіонів, адже команда потрапила до фіналу.