Німеччина

Команда з Кіля вирішила питання підвищення за тур до кінця сезону.

У рамках 33 туру німецької 2. Бундесліги-2023/24 вчора, 11 травня, Гольштайн поділив очки з Фортуною (1:1).

Нічийного результату було достатньо, щоб колектив Марселя Раппа гарантував свою участь у наступному сезоні Бундесліги. Для Гольштайна це буде перший досвід виступів у турнірі.

За даними офіційного сайту чемпіонату Німеччини, команда з Кіля стане 58-м клубом, який зіграє у Бундеслізі з сезону-1963/64.

Виїзна звитяга над Ганновером у неділю, 19 травня, забезпечить Гольштайну здобуття чемпіонства у другому дивізіоні країни.

Вже сьогодні, 12 травня, вийти до Бундесліги також може Санкт-Паулі. Клубу з Гамбурга достатньо не програти вдома аутсайдеру Оснабрюку. Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

У плей-оф за підвищення до еліти (проти 16-ї команди БЛ), ймовірніше за все, гратиме вищезгадана Фортуна. Зазначимо, що в останньому турі команда з Дюссельдорфа прийматиме Магдебург (19 травня), тоді як на Санкт-Паулі чекає виїзна зустріч із Веєном (19 травня).