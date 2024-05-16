Фіналіст Ліги чемпіонів готує потужне підсилення.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
16 травня 2024, 10:26
Французький нападник Рандаль Коло Муані сезон тому шокував німецьку Бундеслігу власною результативністю, що дозволило франкфуртському Айнтрахту заробити на його продажу до Парі Сен-Жермен 95 млн євро.
Цікаво, що самим "орлам" колишній гравець Нанта не коштував жодного євроценту під час трансферу, бо переходив у якості вільного агента.
Проте у рідній країні вдруге 25-річному виконавцю заграти на повну так і не вдалось — 12 голів та шість гольових передач у 43 матчах і відсутність стабільного місця в стартовому складі.
На тлі цього прийдешня літня трансферна кампанія обіцяє стати вирішальною для гравця.
І вже французька преса повідомляє про інтерес дортмундської Боруссії до Коло Муані.
Щоправда, "джмелі" не зможуть компенсувати в повному обсязі витрати ПСЖ на трансфер нападника, а готові запропонувати 50 млн євро.
Аби залучити такі кошти, німці виставлять на продаж Себастьяна Алле та Юсуфу Мукоко, а також додадуть призов, як мінімум, за участь у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.
Інша опція для підсилення атаки Боруссії — нападник Штутгарта Серху Гірассі, вартість якого оцінюється у 18 млн євро.