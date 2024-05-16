Німеччина

Канадець може залишитися в Мюнхені.

Альфонсо Девіс може залишитися в Баварії.

За даними журналістів Bild Тобі Альтшаффля і Крістіана Фалька, захисник може собі уявити, що проведе в мюнхенському клубі ще кілька років. У його оточенні зазначають, що такий варіант футболіст вважає досить привабливим.

Готовність канадця залишитися в Баварії пов'язана, зокрема, з пасивністю Реала, зацікавленого в його підписанні.

При цьому наголошується, що поки Девіс не готовий піти на поступки під час обговорення зарплати.

Раніге повідомлялося, що він вимагає 20 млн євро на рік.