Канадець може залишитися в Мюнхені.
АЛЬФОНСО ДЕВІС, GETTY IMAGES
16 травня 2024, 23:22
Альфонсо Девіс може залишитися в Баварії.
За даними журналістів Bild Тобі Альтшаффля і Крістіана Фалька, захисник може собі уявити, що проведе в мюнхенському клубі ще кілька років. У його оточенні зазначають, що такий варіант футболіст вважає досить привабливим.
Готовність канадця залишитися в Баварії пов'язана, зокрема, з пасивністю Реала, зацікавленого в його підписанні.
При цьому наголошується, що поки Девіс не готовий піти на поступки під час обговорення зарплати.
Раніге повідомлялося, що він вимагає 20 млн євро на рік.