Німеччина

Основний гравець "музикантів" продовжуватиме виступати за бременський клуб.

Вердер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Мітчеллом Вайзером.

Деталі нової угоди між "музикантами" та 30-річним німцем не розголошуються, тоді як його попередній контракт закінчувався цього літа.

Нинішнього сезону Вайзер провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.

Додамо, що матч проти Бохума в останньому турі Бундеслізі може стати 200 для Мітчелла у німецькому чемпіонаті.