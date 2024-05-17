Основний гравець "музикантів" продовжуватиме виступати за бременський клуб.
Мітчелл Вайзер, Getty Images
17 травня 2024, 14:44
Вердер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Мітчеллом Вайзером.
Деталі нової угоди між "музикантами" та 30-річним німцем не розголошуються, тоді як його попередній контракт закінчувався цього літа.
Нинішнього сезону Вайзер провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.
Додамо, що матч проти Бохума в останньому турі Бундеслізі може стати 200 для Мітчелла у німецькому чемпіонаті.