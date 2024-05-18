Німеччина

Нідерландець востаннє насолоджувався футболом ще в Аяксі.

Нідерландський півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек, який наразі виступає у складі франкфуртського Айнтрахту, по завершенню орендної угоди з німецьким клубом повернеться до Манчестеру.

Як повідомляє офіційний сайт представника Бундесліги, "орли" не збираються скористатися правом викупу 27-річного центрхава, передбаченого умовами орендного договору.

Також Айнтрахт не буде оформляти повноцінний трансфер з орендованим у Вулвергемптона нападником Сашею Калайджичем.

""Термін оренди Донні ван де Бека та Саші Калайджича спливає, і вони повертаються у свої клуби — Манчестер Юнайтед та Вулверхемптон Вондерерс відповідно", — йдеться в заяві німецького клубу.

Донні ван де Бек та Саша Калайджич приєдналися до Айнтрахту в січні цього року. З того часу нідерландець відіграв за "орлів" вісім матчів — без результативних дій. В свою чергу 26-річний австрієць перед розривом хрестоподібної зв'язки встиг прийняти участь у шести матчах німецького колективу, забити один гол та віддати дві результативні передачі.