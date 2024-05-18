Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють Гоффенгайм та мюнхенська Баварія.

Гоффенгайм та мюнхенська Баварія зіграють в останньому турі сезону німецької Бундесліги на полі Райн-Неккар-Арени в Зінсгаймі.

Пеллегріно Матараццо, після розгрому Дармштадта (6:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Томас Тухель, на тлі перемоги над Вольфсбургом (2:0), залучив до стартового складу де Лігта та Даєра в трійці центральних захисників, тоді як Лаймер зіграє в опорній зоні.

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Гріліч, Акпогума — Кадержабек, Премель, Штах, Бюлтер — Крамарич, Беєр — Бебу.

Запасні: Філіпп, Юрасек, Брукс, Дрекслер, Бекер, Бішоф, Тохумку, Веггорст, Сков.



Баварія: Ноєр — Упамекано, Даєр, де Лігт — Кімміх, Лаймер, Павлович, Девіс — Мюллер, Горецка — Тель.

Запасні: Перец, Ульрайх, Шольце, Мазрауї, Азну, Звонарек, Кретціг, Сарагоса.



Гра Гоффенгайм — Баварія почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.