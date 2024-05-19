Німеччина

Попереду у дортмундців надважкий двобій з "королівським" клубом.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич висловився післярозгромної перемоги над Дармштадтом (4:0) у заключному турі німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.

"Дуже успішний для нас день. Емоції відчувалися і під час, і до, і після матчу. Ми теж стали вносити свою лепту починаючи з 30-ї хвилини і домоглися заслуженої перемоги. Величезний респект супернику за ставлення до справи та чесність.

Думаю, Марко Ройс був дуже щасливий і задоволений тим, як минув день. Тепер ми повністю зосередимося на першому червні, щоб показати на "Вемблі" свою найкращу гру в сезоні", — сказав Терзич.