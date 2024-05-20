Німеччина

Ціна питання — 35 мільйонів євро.

Боруссія Дортмунд планує викупити Яна Матсена у Челсі.

За інформацією журналіста Патріка Бергера, дортмундці готують пропозицію щодо 22-річного захисника, який виступає за клуб на правах оренди.

Викуп Матсена є пріоритетом Боруссії — очікується, що його повноцінний трансфер стане першою літньою покупкою клубу.

Зазначається, що Матсен також зацікавлений у тому, щоб залишитися в Боруссії. Сума відступних за захисника Челсі становить 35 мільйонів євро, проте Боруссія спробує знизити ціну.

У сезоні Бундесліги, що завершився, Матсен провів за Боруссію 16 матчів, відзначившись 2 голами і 2 асистами.