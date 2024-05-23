Німеччина

Команда з Дюссельдорфа зробила солідну заявку на підвищення у класі.

У першому перехідному матчі за право виступати у Бундеслізі у наступному сезоні Фортуна Дюссельдорф у гостях впевнено обіграла Бохум із рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині, коли Хофманн зрізав м'яч у сітку власних воріт. Потім на 64 хвилині перевагу Фортуни подвоїв Клаус, а за вісім хвилин голом відзначився Енгельгардт.

Таким чином, Фортуна зробила суттєву заявку на підвищення у класі. Матч-відповідь пройде 27 травня в Дюссельдорфі.

Бохум — Фортуна Дюссельдорф 0:3

Голи: Хофманн, 13 (автогол), Клаус, 64, Енгельгардт, 72.

Бохум: Люте — Бернардо, Шлоттербек, Ордец, Пасслак — Остерхаге (Лосілла, 63), Беро (Дашнер, 82) — Віттек (Антві-Аджей, 71), Штогер, Асано (Брошинські, 63) — Хофманн (Пасієнсія, 71).

Фортуна: Кастенмаєр — Ійоха, Де Вейс, Обердорф, Циммерманн — Цоліс (Аппелькамп, 87), Соботтка (Йоганнессон, 82), Енгельгардт (Учіно, 87), Танака, Клаус (Ньємець, 87) — Вермей (Дефернер, 85).

Попередження: Бернардо, Лоссіла.