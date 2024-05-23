Команда з Дюссельдорфа зробила солідну заявку на підвищення у класі.
Бохум - Фортуна Дюссельдорф, Getty Images
23 травня 2024, 23:30
У першому перехідному матчі за право виступати у Бундеслізі у наступному сезоні Фортуна Дюссельдорф у гостях впевнено обіграла Бохум із рахунком 3:0.
Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині, коли Хофманн зрізав м'яч у сітку власних воріт. Потім на 64 хвилині перевагу Фортуни подвоїв Клаус, а за вісім хвилин голом відзначився Енгельгардт.
Таким чином, Фортуна зробила суттєву заявку на підвищення у класі. Матч-відповідь пройде 27 травня в Дюссельдорфі.
Бохум — Фортуна Дюссельдорф 0:3
Голи: Хофманн, 13 (автогол), Клаус, 64, Енгельгардт, 72.
Бохум: Люте — Бернардо, Шлоттербек, Ордец, Пасслак — Остерхаге (Лосілла, 63), Беро (Дашнер, 82) — Віттек (Антві-Аджей, 71), Штогер, Асано (Брошинські, 63) — Хофманн (Пасієнсія, 71).
Фортуна: Кастенмаєр — Ійоха, Де Вейс, Обердорф, Циммерманн — Цоліс (Аппелькамп, 87), Соботтка (Йоганнессон, 82), Енгельгардт (Учіно, 87), Танака, Клаус (Ньємець, 87) — Вермей (Дефернер, 85).
Попередження: Бернардо, Лоссіла.