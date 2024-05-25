Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до фіналу Кубка Німеччини, який пройде 25 травня і розпочнеться о 21:00.

На Олімпіаштадіон у Берліні вже сьогодні вирішиться, хто стане володарем Кубка Німеччини-2023/24. У фіналі турніру зустрінуться представник 2. Бундесліги Кайзерслаутерн і новий чемпіон країни Баєр.

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 21:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БАСТІАН ДАНКЕРТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Кайзерслаутерн почав свій шлях у поточному розіграші турніру поєдинком із Рот-Вайсс (Кобленц), представником п'ятого дивізіону Німеччини. Фаворит тодішньої зустрічі розгромив аутсайдера з рахунком 5:0 на його ж полі. Далі, в 1/16 фіналу КН, Кайзерслаутерн впорався з Кельном (вдома 3:2), після чого вибив із турніру Нюрнберг (вдома 2:0) і Герту (3:1 на виїзді), разом з якими виступає в 2. Бундеслізі. У півфіналі Кубка Німеччини колектив Фрідгельма Функеля зумів зупинити сенсаційний Саарбрюкен із третього дивізіону (2:0 на виїзді).

Кампанія в 2. Бундеслізі виявилась для Кайзерслаутерна відверто невдалою. У сезоні-2022/23 команда фінішувала на дев'ятій сходинці турнірної таблиці, тоді як цього разу опинилась вже на тринадцятому місці, набравши на шість залікових балів менше (39 проти 45 очок). Захист Кайзерслаутерна взагалі був на рівні зони вильоту — в 34 матчах команда пропустили 64 голи. Це стільки ж, скільки в свої ворота отримав фінішувавший дванадцятим Нюрнберг і лише на 5 голів менше за Оснабрюк, який посів вісімнадцяту сходинку турнірної таблиці. Атака ж Кайзерслаутерна була сьомою-восьмою в 2. Бундеслізі (59 голів).

Кайзерслаутерн вже двічі в своїй історії вигравав Кубок Німеччини (1989/90 і 1995/96). П'ять разів команда поступалась у вирішальному поєдинку (1960/61, 1971/72, 1975/76, 1980/81, 2002/03). Для "червоних" нинішній вихід до фіналу турніру є найкращим результатом із сезону-2013/14, коли вони розгромно (5:1) поступилися Баварії в 1/2 фіналу турніру.

Шлях леверкузенців у Кубку Німеччини почався поєдинком із представником четвертого дивізіону країни Тевтонією Оттенсен в 1/32 фіналу турніру. Фаворит зустрічі здобув розгромну виїзну перемогу з рахунком 8:0. Далі Баєр здолав Зандгаузен (3-й дивізіон, на виїзді) із рахунком 5:2. В 1/8 фіналу "фармацевти" вдома розібралися з представником 2. Бундесліги Падерборном (3:1), а в чвертьфіналі не без проблем впоралися з Штутгартом (вдома 3:2). В 1/2 фіналу на БайАрену завітав ще один учасник другого дивізіону, а саме Фортуна. Вирішального поєдинку Баєр дістався після розгромної домашньої звитяги над дюссельдорфським клубом (4:0).

Сезон у Бундеслізі леверкузенці, як, напевно, всім уже відомо, пройшли без поразок, здобувши 28 перемог у 34 поєдинках турніру. "Швабів", які фінішували другими, Баєр обійшов аж на 17 залікових балів. Гравці команди протягом історичної для неї кампанії дозволили відзначитися суперникам лише 24 рази (найкращий захист), тоді як самі вони забили 89 голів, що є другим результатом у Бундеслізі після Баварії (94). Нинішній сезон Баєра має дуже небагато спільного з кампанією Кайзерслаутерна. Навіть нещодавня поразка в фіналі Ліги Європи УЄФА-2023/24 від Аталанти (3:0) не може зіпсувати враження від неймовірного сезону колективу Хабі Алонсо.

Баєр може виграти свій перший із сезону-1992/93 Кубок Німеччини. З тих пір "фармацевти" тричі зазнавали поразки у вирішальному поєдинку (2001/02, 2008/09, 2019/20). Якраз сезоном-2019/20 датується найкращий за останній час результат Баєра в турнірі. Тоді леверкузенці поступилися Баварії з рахунком 4:2.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кайзерслаутерн: Краль — Траоре, Томяк, Елведі — Циммер, Калоч, Рашль, Пухач — Ріттер, Редондо — Ганслік

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Боніфас, Вірц

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