Німеччина

У фінальному матчі на берлінському Олімпіаштадіоні команда Хабі Алонсо в меншості обіграла Кайзерслаутерн із Другої Бундесліги.

Чималу кількість разів цього сезону доводилось бачити обговорення серії матчів без поразок, яка належала леверкузенському Баєру. Команда Хабі Алонсо навіть німецьку Бундеслігу виграла заздалегідь із вагомим відривом від переслідувачів, після чого для неї розпочався кубковий тиждень.

І розпочався він із невдачі в Дубліні. 0:3 від бергамаської Аталанти в фіналі Лізі Європи — на таке ніхто не міг очікувати. Але більше немає жодних активних серій, історичний показник зафіксовано. Проте й на цьому пригоди "фармацевтів" себе не вичерпали.

Тепер уже точно останній матч сезону вони проводили на полі Олімпіаштадіона в Берліні в фіналі Кубка Німеччини проти Кайзерслаутерна, команди-сенсації з другої половини турнірної таблиці Другої Бундесліги, яку точно ніхто не очікував побачити на настільки пізній стадії змагань.

Те, що одразу кинулось у вічі після приєднання до трансляції гри, — шалена підтримка вболівальників обох команд на Олімпіаштадіоні. При чому представники нижчого дивізіону були ледь не вдвічі галасливішими за своїх опонентів, а їхнє коррео перед стартовим свистком — то взагалі щось фантастичне. І як із такою підтримкою не поборотись за перемогу?

Ось і побігли "Червоні дияволи" чинити тиск на "фармацевтів" від самого стартового свистка, що ті аж трохи зніяковіли й хвилин десять ігрового часу не могли дати раду навіть простим передачам на кілька метрів. Ще й момент Лаутерн із претензією на гольовий створив першим у цій грі — Градецькі довелось парирувати потужний удар Гансліка з правого флангу штрафного.

А потім команда Алонсо ввімкнулась і стало вже трохи лячно за номінальних господарів поля. Бо просто темп представників Першої Бундесліги вище за той, до якого вони звикли, як не крути. Та це й зрозуміло було. А якщо в Баєра ще й такі дальні удари залітають, як трапилось на 17 хвилині з пострілом від Джаки з центральної зони перед штрафним, то тут уже про боротьбу в рівній вазі взагалі не йдеться.

Леверкузенці вийшли вперед за рахунком відносно швидко, що для них було дуже вигідним сценарієм розвитку подій. Бо далі залишалось просто тримати контроль над грою й не давати суперникам розгулятись. Для нас, як звичайних глядачів, це була погана новина, бо нічого, окрім посушливого футболу, це не передбачало. Поодинокі загрози від Баєра виникали й надалі, але на нав’язливе бажання збільшити перевагу це не походило аж ніяк.

І тут, узагалі з нічого, трапився один із найбільш несподіваних поворотів у цій грі. На 44 хвилині Коссуну, напевно, спочатку не зрозумів, після свого незграбного приземлення на ногу Редондо, що краще з карткою в пасиві подібні ситуації оминати десятою дорогою, і пішов прямою ногою проти Томяка ледь не на тому ж місці. Друга жовта — Баєр у меншості, другий тайм на носі. Раптово стало дуже цікаво.

Ще більш цікаво стало б у тому випадку, якщо б свіжий Аче з появи на полі на заміну використав хоча б один із своїх дальніх ударів із зони перед штрафним, поки сили долати чужий захист були в наявності. Але спочатку форвард дав хибу, а потім і Градецькі втрутився з порятунком воріт. Баєр надалі просто намагався уникати подібних ситуацій і не помітно було, щоб суперники знають, як узагалі заводити м’яч до штрафного.

Але ось це вилучення грало на користь інтризі. Бо постійно було відчуття присутності Кайзерслаутерна на чужій половині поля. Але без додаткових гольових моментів. Тут уже просто далась у знаки різниця в класі, напевно. Але нічого не вдієш — усі розуміли, за яким матчем спостерігали цього вечора. Результат не здивував. На відміну від Циммера, який із своїм животиком устигав і за Грімальдо, і за Вірцем побігати. Друга Бундесліга, шановні, майте повагу.

Фінальний свисток головного арбітра Бастіана Данкерта із Ростока зафіксував перемогу леверкузенського Баєра в Кубку Німеччини, тоді як шлях Кайзерслаутерна обірвався за крок до заповітного трофею.Кайзерслаутерн —0:1Джака, 17Краль — Золінські (Тахі, 74), Томяк, Ельведі — Циммер (Туре, 90+2), Калоч, Рашль (Клемент, 83), Пухач — Ріттер, Редондо (Опоку, 83) — Ганслік (Аче, 46).Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 90+3), Андріх, Джака, Грімальдо (Інкап’є, 85) — Гофманн (Адлі, 46), Вірц (Гложек, 90+3) — Шик (Станішич, 46).Попередження: Ельведі, Клемент — Коссуну, Градецькі