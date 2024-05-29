Німеччина

Бельгійський фахівець висловився про своє призначення новим керманичем Баварії.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера першої команди.

Бельгійський фахівець поділився враженнями від підписання контракту з грандом німецького футболу.

"Я з нетерпінням чекаю виклику у Баварії. Це велика честь мати можливість працювати в цьому клубі. Баварія — це інституція міжнародного футболу.

Будучи тренером, ви повинні відстоювати принципи, які роблять вас особистістю: я люблю володіти м’ячем, бути креативним – і ми також повинні бути агресивними та сміливими на полі.

Зараз я з нетерпінням чекаю базових та основних речей: роботи з гравцями та формування команди. Коли основа закладена, успіх прийде", — цитує слова Венсана Компані офіційний сайт Баварії.

Зазначимо, що Компані підписав із Баварією контракт до літа 2027 року. Раніше бельгієць очолював англійський Бернлі.