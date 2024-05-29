Бельгійський фахівець висловився про своє призначення новим керманичем Баварії.
Венсан Компані, ФК Баварія
29 травня 2024, 18:33
Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера першої команди.
Бельгійський фахівець поділився враженнями від підписання контракту з грандом німецького футболу.
"Я з нетерпінням чекаю виклику у Баварії. Це велика честь мати можливість працювати в цьому клубі. Баварія — це інституція міжнародного футболу.
Будучи тренером, ви повинні відстоювати принципи, які роблять вас особистістю: я люблю володіти м’ячем, бути креативним – і ми також повинні бути агресивними та сміливими на полі.
Зараз я з нетерпінням чекаю базових та основних речей: роботи з гравцями та формування команди. Коли основа закладена, успіх прийде", — цитує слова Венсана Компані офіційний сайт Баварії.
Зазначимо, що Компані підписав із Баварією контракт до літа 2027 року. Раніше бельгієць очолював англійський Бернлі.