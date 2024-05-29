Німеччина

Контракт із 38-річним бельгійським фахівцем розраховано до 30 червня 2027 року.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення на посаду головного тренера першої команди Венсана Компані, який раніше очолював англійський Бернлі.

38-річний бельгійський фахівець пішов на підвищення після вильоту з АПЛ за рік з моменту виграшу Чемпіоншипу, підписавши з мюнхенським грандом контракт до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що Венсан Компані змінив Томаса Тухеля на посаді керманича Баварії, яка завершила сезон без жодного виграного трофею.

Слід відзначити, що Компані є вихованцем тренерської школи Манчестер Сіті та є одним із учнів Хосепа Гвардіоли, тому свій футбол намагається будувати на тотальному контролі, великому акценті на атаку та численних комбінаціях.