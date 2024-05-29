Контракт із 38-річним бельгійським фахівцем розраховано до 30 червня 2027 року.
Венсан Компані, ФК Баварія Мюнхен
29 травня 2024, 18:18
Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення на посаду головного тренера першої команди Венсана Компані, який раніше очолював англійський Бернлі.
38-річний бельгійський фахівець пішов на підвищення після вильоту з АПЛ за рік з моменту виграшу Чемпіоншипу, підписавши з мюнхенським грандом контракт до 30 червня 2027 року.
Зазначимо, що Венсан Компані змінив Томаса Тухеля на посаді керманича Баварії, яка завершила сезон без жодного виграного трофею.
Слід відзначити, що Компані є вихованцем тренерської школи Манчестер Сіті та є одним із учнів Хосепа Гвардіоли, тому свій футбол намагається будувати на тотальному контролі, великому акценті на атаку та численних комбінаціях.